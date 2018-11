Violenza sulle donne, Fdi deporrà dei fiori in Piazza

Violenza sulle donne, Fratelli d’Italia depositerà una composizione floreale in Piazza Duomo

Domenica 25 Novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Dipartimento Tutela Vittime FDI deporra’ una composizione floreale in Piazza Duomo.

A renderlo noto è la referente locale del Dipartimento Annalaura Tatananni che invita tutta la popolazione a partecipare: «In mattinata sarà presente anche una ragazza fuggita dopo anni dall’incubo domestico, che porgera’ una pianta di agrifoglio simbolo di forza e resistenza; doti caratteriali che le hanno restituito grinta e voglia di riprendere in mano la propria vita.

Parteciperanno inoltre, l’Assessore alle pari opportunità Monica Petrella e il Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi i quali ringrazio della disponibilità mostrata all’iniziativa anche attraverso la sistemazione in piazza di ciclamini anch’essi rappresentanti di forza e positività».

In foto Annalaura Tatanni, responsabile del Dipartimento Tutela Vittime di FDI L’Aquila