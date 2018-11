Unione Rugby, domenica l’under 18 contro il Benevento

Unione Rugby L’Aquila, domenica l’under 18 si scontrerà con il Benevento

Domenica di riposo per i campionati di serie A e C1 in occasione del Cattolica Test Match 2018 di sabato alle ore 15 dell’Italrugby contro la Nuova Zelanda (diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre). Sulle gradinate dello stadio Olimpico di Roma sarà presente anche una folta rappresentanza del Museo Rugby club L’Aquila Vecchio cuore neroverde, che ha organizzato due pullman che partiranno alle ore 10:30 proprio

dalla sede di Centi Colella. Domenica alle ore 15 a Spoleto, invece, la nazionale a 13 della LIRFL Lega Italiana Rugby Football League affronterà in un test match i British Asian Rugby Association (BARA). Tra i convocati del tecnico aquilano Pierpaolo Rotilio anche gli atleti dell’Unione Alberto Santavenere, Alessandro Ippoliti, Jorge Luis Suarez, Alessandro Pattuglia, Lorenzo Lolli, Fabiano Rossi, Alessandro Peretti e Nicola Tinari. Interessante infine il programma domenicale per l’Unione rugby L’Aquila, con la sfida alle 12 a Centi Colella della formazione under 18 nel campionato Elite contro Benevento. Le formazioni under 6, 8 e 10 saranno invece impegnate sul campo Oasi di San Giovanni Teatino (CH).

Programma: 25/11/2018 alle ore 12:00 CAMPIONATO ELITE UNDER 18 quinta giornata andata: UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL – IVPC RUGBY BENEVENTO al Campo CENTI COLELLA N° 1 S.S. 17 – CONTRADA VETOIO, SNC L’AQUILA AQ. Arbitro: Salvi

C L A S S I F I C A under 18 Girone 1 UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD 20, ASD ROMA LEGIO INVICTA XV 20, POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD

12, UNIONE RUGBY L’AQUILA SSD ARL 10, ASD CUS CATANIA RUGBY 10, PRIMAVERA RUGBY ASD 9, RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 9, AVEZZANO RUGBY SRL SSD 6, ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA 5, IVPC RUGBY BENEVENTO 1