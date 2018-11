San Salvatore, i medici incrociano le braccia

Sit in di protesta all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Medici in sciopero.

Lo sciopero di portata nazionale che riguarda dottori, personale sanitario, veterinari e dirigenti sanitari ha coinvolto 135.000 medici.

A L’Aquila, provincia già gravata dalla mancanza di personale e dal blocco dei concorsi che invece vengono normalmente espletati nelle altre aziende sanitarie abruzzesi, questo sciopero ha una valenza ancor più significativa.

Uno sciopero intersindacale perché i medici sono appoggiati da tutte le sigle sindacali.

Il Capoluogo ha intervistato due esponenti di rilievo dell’ANAAO Assomed: il dottor Alessandro Grimaldi, segretario regionale, e il dottor Vittorio Di Michele, consigliere nazionale.

Le problematiche aquilane

«A L’Aquila abbiamo già diverse problematiche come la sicurezza dell’ospedale, la mancanza di investimenti o degli investimenti devoluti in maniera inappropriata – ha esordito il dottor Vittorio Di Michele -. Questo ha provocato una sofferenza piuttosto marcata in questo ambito.»

«La politica di risparmio sulla sanità ha provocato inefficienza, turni massacranti e quindi anche un maggior rischio di errori con, inevitabilmente, anche un maggior numero di contenziosi» replica il dottor Alessandro Grimaldi.

La carenza di personale

«Molti reparti si sono trovati in difficoltà. Il maggior danno per i cittadini è che si allungano drammaticamente le liste di attesa – ha proseguito Grimaldi –. Il Sistema Sanitario Nazionale ha dunque un’oggettiva difficoltà ad erogare servizi. Oggi 11 milioni di italiani rinunciano alle cure perché non riescono ad accedervi.»

Il blocco dei contratti

Oggi c’è il blocco delle sale operatorie ma sono comunque garantiti gli interventi indifferibili e quelli relativi ai “pazienti fragili”.

«La grande vittoria di questa protesta corale è che proprio ieri la Giunta Regionale ha approvato il piano di assunzioni relative al 2018 – conclude Grimaldi -. Speriamo che ora venga approvato il piano delle assunzioni per il 2019 e speriamo sia un piano di investimento per giovani e precari.»