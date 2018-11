Movieplex, i film della settimana

Dal 22 novembre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 5 nuove proiezioni.

Red Land

Settembre 1943, l’Italia firma quell’armistizio separato con gli angloamericani che condurrà al caos. L’esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana,barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini.



Italian Politics

Il film sulla candidatura a sindaco di Palermo nel 2017 di Ismaele La Vardera, che è stata in realta’ un escamotage per filmare colloqui e incontri con elettori e con politici, sia locali che nazionali.

Al cinema il 26 e 27 Novembre

Morto tra una settimana

William (Aneurin Barnard) è un giovane scrittore profondamente insoddisfatto della sua vita che, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie (Tom Wilkinson), killer professionista prossimo alla pensione, per porre fine ai propri tormenti. Con un contratto firmato, William attende di morire entro una settimana ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata…

Robin Hood

Il segreto della leggenda di Robin Hood in un entusiasmante film d’azione e avventura. Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace una rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Conta su di me

Arriva al cinema il film basato su una emozionante storia vera. Lenny, trentenne figlio di un rinomato cardiologo, viene obbligato a occuparsi di David, un’adolescente malato di cuore sin da quando è nato. Dapprima restio, Lenny si lascerà conquistare.