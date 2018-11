ABIO Aq, giropizza per raccogliere fondi

ABIO, l’Associazione organizza una cena di raccolta fondi

L’Associazione ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale) è dal 1978 al fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori con oltre 5.000 volontari presenti in 200 reparti di pediatria, riuniti in 66 Associazioni ABIO presenti in tutta Italia.

ABIO, il gruppo aquilano si riunirà al MoonVillage

Il gruppo aquilano dell’Abio ha organizzato una cena di solidarietà per questa sera, Venerdì 23 Novembre, dalle ore 20 in poi al MoonVillage (910).

«Vi aspettiamo per una serata ricca di Amore e Gioia. La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai»

#ORGOGLIOABIO