Prorogata la chiusura di via XX Settembre fino al 3 dicembre.

Le demolizioni dei palazzi dell’ex Banca del Fucino ed ex Inpdap lungo via XX Settembre si sono dimostrate più complesse del previsto: sarebbero dovute terminare oggi, con la conseguente riapertura in data odierna dell’importante arteria cittadina.

Via XX settembre resterà invece parzialmente chiusa al transito delle auto fino al 3 dicembre per consentire la prosecuzione dei lavori di demolizione in corso. La strada è chiusa dal 12 novembre.

L’ordinanza con cui è stata prolungata l’interdizione al traffico si è resa necessaria per la complessità degli interventi di demolizione dei fabbricati in questione, che hanno richiesto più tempi del previsto.

fotografie Cesare Ianni

Via XX Settembre chiusa fino al 3 dicembre: cambiamenti alla viabilità

Proseguiranno dunque ancora per dieci giorni i problemi legati al traffico in città, particolarmente congestionato vista la chiusura di via XX settembre. Non sarà possibile percorrerla, in quell’arco di tempo, se si vuole raggiungere la villa comunale da palazzo di giustizia o viceversa. E’ invece fruibile nella restante parte ed è dunque possibile, ad esempio, svoltare per via Fontesecco e via Persichetti. Sempre per via delle demolizioni in questione, fino al 3 dicembre via delle Bone Novelle sarà chiusa nel tratto compreso tra via XX settembre e via Baldassarre Nardis, mentre quest’ultima sarà interdetta completamente. Inoltre, sempre nello stesso periodo, via Generale Armando Diaz sarà a senso unico in uscita verso via Cadorna, su via Generale Francesco Rossi sarà vietata l’uscita nell’ultimo tratto (da via Diaz a via Corridoni), con obbligo di imboccare via Diaz, mentre via Sant’Andrea sarà a doppio senso di circolazione.