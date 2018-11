D’Eramo, delegazione parlamentare in visita a L’Aquila

D’Eramo, l’ottava Commissione Parlamentare “Lavori Pubblici” verrà in visita a L’Aquila

Lo rende noto il deputato Leghista aquilano Luigi D’Eramo, membro dell’Ottava commissione parlamentare che si occupa di “Ambiente, Lavori pubblici ed infrastrutture”, ed annuncia per domani Venerdì 23 Novembre la visita della Commissione a L’Aquila e nei territori colpiti dai diversi terremoti degli ultimi anni.

«Ho chiesto – scrive l’On. della Lega Luigi D’Eramo – al Presidente della Commissione Parlamentare, della quale sono membro, di venire in visita a L’Aquila e nelle aree appenniniche colpite dal sisma del 2016 e del 2017. Sarà un momento di studio e approfondimento dello stato della ricostruzione e dei mille problemi che ancora attanaglino la ripresa. La Lega abruzzese ha voluto fortemente un incontro con la Commissione “Lavori Pubblici ed Infrastrutture” per poter spiegare alle varie forze politiche nazionali, ed in particolare al Governo i problemi della nostra città a ben 10 anni dal sisma e quelli di Campotosto, Amatrice e degli altri comuni colpiti dai devastanti terremoti degli ultimi anni. Sto continuando a portare all’interno del Governo i problemi della nostra città e dei nostri territori e la Lega – conlcude D’Eramo – si sta dimostrando davvero un partito capace di ascoltare e proporre soluzioni amministrative, anche per una Città come L’Aquila che ha bisogno di proposte e soluzioni al di fuori dell’ordinaria amministrazione.»