Chef Rubio in Abruzzo con Camionisti in Trattoria

Chef Rubio torna in Abruzzo con Camionisti in Trattoria

Appuntamento con Gabriele Rubini, in arte chef Rubio, con il docu-reality in onda questa sera su DMAX in prima serata, alle 21.25

Rubio, alla ricerca delle trattorie d’Italia frequentate dai camionisti in cui si mangia più che bene, nella puntata di oggi andrà alla ricerca delle migliori trattorie abruzzesi sulle strade solcate dai camion.

Nel trailer che sta andando in onda in questi giorni, protagonisti gli arrosticini ed il guanciale

Nel 2015 Chef Rubio era stato in Abruzzo con un altro suo format, Unti E Bisunti.

E.F.