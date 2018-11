Il transito di corpi nuvolosi favorirà annuvolamenti alternati a schiarite, tuttavia c’è la possibilità di precipitazioni sparse, specie nel pomeriggio.

La nostra penisola risulta ancora interessata dal transito di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, nelle prossime ore, favoriranno annuvolamenti anche sulla nostra regione, alternati a schiarite; nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose e sul versante orientale della nostra regione, dove non si escludono occasionali precipitazioni a carattere sparso, in attenuazione in serata e in nottata. Da venerdì è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà dapprima le regioni nord-occidentali, favorendo un graduale aumento della nuvolosità alta e stratificata anche sulle regioni centrali, mentre nel fine settimana la perturbazione si spingerà verso le regioni centro-meridionali e, di conseguenza, assisteremo ad un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, specie sulla Marsica e nell’Aquilano, anche se non si escludono rovesci sul settore orientale e costiero. Nella giornata di domenica, inoltre, a causa della formazione di un minimo depressionario sulle regioni meridionali, sembra possibile un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni in intensificazione dalla mattinata, ad iniziare dal settore occidentale; si tratta, quest’ultima, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti alternati a schiarite nel corso della giornata anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose e sul versante orientale con possibilità di precipitazioni a carattere sparso, in attenuazione in serata e in nottata. Un nuovo graduale aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di venerdì, si tratterà di nubi alte e stratificate legate ad una nuova perturbazione che, alla base dei dati attuali, interesserà anche la nostra regione nel fine settimana.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)