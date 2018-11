Mercato Torretta, arriva il pesce dell’Adriatico

Il pesce dell’adriatico fa tappa nel mercato di campagna amica.

Arriva il profumo dell’Adriatico nel mercato di Campagna Amica dell’Aquila: venerdì mattina 23 novembre alle ore 10.30, i clienti del mercato a marchio situato in località La Torretta (Quadrante) troveranno un banco dedicato al pesce fresco.

Alici, ma anche panocchie, triglie e seppie dell’Adriatico saranno in vendita allo scopo di “sondare” l’interesse per il prodotto ittico e completare il paniere made in Italy offerto dalla rete di Campagna Amica.

In occasione dell’incontro, in cui verrà realizzato il sondaggio sull’indice di gradimento dei consumatori, verrà distribuito un vademecum sul pesce di stagione e i “fish coach” – una sorta di tutor della spesa specializzate in prodotti ittici – illustreranno le varie tipologie di pesce locale e le rispettive caratteristiche e dando consigli ai più curiosi.