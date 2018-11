Presepi a Tornimparte, il concorso della Pro Loco

Presepi a Tornimparte, anche quest’anno la Pro Loco organizza il concorso “La strada dei Presepi”, arrivato ormai alla tredicesima edizione.

«Obiettivo di questa manifestazione – scrive in una nota il Presidente della Pro Loco Domenico Fusari – è quello di mantenere vivo il valore rappresentativo del presepe, che è alla base della nostra formazione cristiana. E’ una rappresentazione simbolica che ripropone visivamente importanti valori morali del messaggio cristiano: la sacralità della vita umana e della maternità della donna. L’importanza della famiglia fondata sul matrimonio, la dignità dei figli di Dio, persone umili come i pastori, chiamati per primi ad incontrare Gesù bambino e a ricevere il suo annuncio di salvezza.»

Presepi a Tornimparte, queste le sezioni di gara

Per il concorso sono previste tre sezioni: la prima riservata ai residenti del Comune di Tornimparte, la seconda ai residenti nell’ aquilano e la terza dedicata alle scuole di ogni ordine e grado.

Una quarta sezione sarà destinata al Trofeo Francesco Scardaci), possono partecipare privati, associazioni, parrocchie, gruppi e singoli.

Presepi a Tornimparte, come iscriversi al concorso “La strada dei presepi”

Per le iscrizioni chiamare il 333/4203169 – 0862/720013 oppure email proloco.tornimparte@tiscali.it il modulo è disponibile sul sito www.prolocotornimparte.it. oppure si può compilare anche telefonicamente sempre ai numeri sopra indicati. Le prenotazioni possono essere effettuate dal giorno 08 dicembre al 23 dicembre.