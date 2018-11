Temporanea attenuazione della nuvolosità in mattinata, mentre nel pomeriggio-sera è previsto il transito di un nuovo sistema nuvoloso.

La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata di ieri e nelle ultime ore, ha favorito rovesci diffusi anche sulla nostra regione ma, nelle prossime ore, è prevista una temporanea attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite, in particolare sul settore orientale e costiero. Si tratterà, tuttavia, di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di nuovi corpi nuvolosi provenienti dalla Sardegna e dal Mediterraneo occidentale che, nel pomeriggio-sera, attraverseranno anche la nostra regione, favorendo nuovi addensamenti e precipitazioni, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso il settore orientale e costiero entro il tardo pomeriggio-sera. Nella giornata di mercoledì è previsto un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche, specie al mattino e nel primo pomeriggio, ma dal tardo pomeriggio è atteso l’arrivo di un nuovo corpo nuvoloso che, tuttavia, non dovrebbe risultare particolarmente compatto e, di conseguenza, le precipitazioni risulteranno generalmente deboli e a carattere sparso, più probabili sulla Marsica e nell’Aquilano. Tra venerdì e sabato sembra probabile una temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che, se confermato, favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche e un graduale aumento delle temperature.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie al primo mattino, ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, ad iniziare dal settore occidentale, con possibilità di precipitazioni, inizialmente più probabili sulla Marsica e nell’Aquilano, mentre nel corso del pomeriggio nuvolosità e fenomeni tenderanno ad estendersi verso il settore orientale e costiero, attenuandosi in tarda serata e in nottata.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Moderati dai quadranti meridionali al primo mattino, specie sul settore occidentale e sulle zone montuose. Dalla tarda mattinata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)