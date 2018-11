Lutto per famiglia Di Pangrazio, morto Giulio

Si è spento Giulio Di Pangrazio, padre dell’ex Sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, del fratello Giuseppe, Presidente del Consiglio Regionale, e del professor Mauro.

Cordoglio dagli uffici regionali: «I dipendenti del Consiglio regionale dell’Abruzzo esprimono le più sincere condoglianze al Presidente Giuseppe Di Pangrazio in seguito alla notizia della prematura scomparsa del padre, Giulio Di Pangrazio».

«Sono molto dispiaciuta, – scrive la deputata dem Stefania Pezzopane – Il Signor Giulio era davvero un uomo buono e simpatico, un gran lavoratore che avevo conosciuto molti anni fa in Provincia, quando ero Presidente dell’ente e Gianni Di Pangrazio era il Direttore Generale. Era orgogliosissimo dei suoi figli e dei suoi nipoti. Quando ne parlava, gli brillavano gli occhi. Lo avevo rivisto a febbraio al triste funerale della signora Lucia, la compagna della sua vita, e lo avevo visto ferito, colpito. Mi dispiace molto per Peppe, Gianni, Mauro e tutta la famiglia. Condoglianze, sono vicina ai familiari in questo triste momento».

Condoglianze alla famiglia anche dalla redazione del Capoluogo.it.