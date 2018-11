Nuova apertura, arriva Parrucchieri 2.0, la scommessa di Gianni Style per il centro storico.

Dallo scorso 14 novembre, in via Verdi, nel cuore del centro storico dell’Aquila, è aperto il nuovo salone di parrucchieria uomo-donna, targato Gianni Style: Parrucchieri 2.0.

Gianni Style, già presente con un noto salone in via Strinella, quindi “raddoppia” con il nuovo salone in via Verdi, gestito dal figlio Matteo e dalla moglie Antonella.

“Si tratta di una scommessa – spiega Gianni Style – per dare il nostro contributo a rivitalizzare il centro storico“.