Facebook down, giornata nera per il social

Facebook down per tutto il giorno, migliaia di utenti non riescono ad accedere al social più famoso del mondo

Facebook ed Instagram down per tutta la giornata, i due social network più famosi del mondo sono stati quasi irraggiungibili da tutte le piattaforme per quasi 24 ore. Non si hanno ancora i dati per comprendere la vastità del problema, ma come scrive Tech.Fanpage «su Twitter sono molti i messaggi arrivati da tutto il mondo che segnalano l’impossibilità di accedere alle pagine del social network. Nessuna pagina di errore, ma impossibilità di accedere ai contenuti, ricaricare le pagine e pubblicare post e storie all’interno delle relative applicazioni. Così per diverse ore i due social più utilizzati al mondo sono letteralmente inutilizzabili. È raro che Facebook si trovi in questa situazione, ma nel corso degli ultimi anni problematiche di questo tipo si sono certamente intensificate e, nonostante non siano troppo ricorrenti, in questo periodo si manifestano in maniera nettamente più diffusa. Il motivo, ovviamente, resta un mistero, ma potrebbe essere dovuto ad un intervento di manutenzione finito male o un problema con i server del servizio.

Anche Down Right Now ha rilevato il disservizio: secondo il portale che valuta il funzionamento dei server, Facebook starebbe accusando una “perturbazione del servizio”, probabilmente dovuta a un intervento di manutenzione. Stessa sorte è toccata a Instagram. Come ormai tradizione comanda, gli utenti che non riescono ad accedere al social network si sono riversati su Twitter, dove si sta diffondendo a macchia d’olio l’hashtag #Facebookdown, già in trending, seguito da #Instagramdown. Molti i messaggi divertenti ed ironici sia da parte degli utenti amanti di Facebook che di quelli amanti di Twitter, che prendono in qualche modo in giro i rivali “sociali”.»

