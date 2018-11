Di Cosimo, il 2019 sarà l’anno della cultura

Di Cosimo, il 2019 sarà l’anno della rinascita e del rilancio socio culturale

Il 2019 sarà l’anno della rinascita e del rilancio culturale, lo sostiene l’Assessore alla Cultura e al Turismo Sabrina Di Cosimo, che chiama a raccolta le associazioni, gli enti e le istituzioni del territorio, per programmare attività artistiche per il 2019, anno in cui la cultura dovrà essere il vero motore di rinascita sociale e civile, anche considerando la vicinanza dell’Aquila con Matera.

Di Cosimo, sfruttiamo la vicinanza tra L’Aquila e Matera

«Matera – afferma l’Ass.re Sabrina Di Cosimo – sarà nel 2019 la Capitale Europea della Cultura e L’Aquila, che fa parte della rete di città d’arte che ne sostengono la candidatura, vuole mettere in moto una serie di iniziative culturali ed artistiche per il rilancio del territorio e l’aggregazione sociale. Lo faremo insieme alle Associazioni, alle Istituzioni e agli Enti che vorranno aderire e che hanno già manifestato questa loro intenzione, con alcune proposte già pervenute»

Di Cosimo, l’Assessorato alla Cultura ha promosso un Avviso per raccogliere le idee

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo si è fatto promotore di un Avviso, per l’acquisizione di proposte artistiche per il rilancio della città dell’Aquila nel 2019, al fine di stilare un apposito programma di eventi. Le proposte, come recita l’Avviso, possono riguardare diverse aree tematiche, Musica, Teatro, Danza, Cinema, Mostra, Convegni ed altro. Tutti i soggetti che volessero proporre iniziative con tale obiettivo, possono inviare istanza entro il 18 dicembre all’indirizzo mail dell’Ufficio Cultura, o per posta certificata (cultura@comune.laquila.it, politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it) compilando l’apposito schema di domanda, pubblicato sul sito del Comune, insieme all’Avviso pubblico, nella sezione Concorsi, Gare ed Avvisi. Le proposte pervenute entro i termini indicati e coerenti con le finalità di rilancio socio-culturale ed artistico, appositamente valutate dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Ente, saranno inserite in uno specifico programma, integrato con cadenza periodica, che sarà divulgato in città e nei comuni del comprensorio, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli interessati alle iniziative oggetto di programmazione.

Le proposte accolte ed inserite nel programma otterranno il Patrocinio del Comune dell’Aquila, con ogni connessa conseguenza, mentre per ottenere il contributo o la sovvenzione sarà necessario formulare apposita istanza, come da Regolamento vigente.

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di promuovere autonomamente iniziative culturali o di disporre la compartecipazione per alcune delle proposte pervenute, maggiormente rispondenti alle finalità individuate.