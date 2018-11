Corruzione a Capistrello, sindaco ai domiciliari

Corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti, truffa: 10 indagati a Capistrello.

Fra i nomi c’è quello del Sindaco del comune di Capistrello Francesco Ciciotti – agli arresti domiciliari – un ex consigliere comunale ed il responsabile dell’area tecnica.

Impiegati da stamattina 50 Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, con il supporto dei militari delle Compagnie Carabinieri territorialmente competenti, nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza: stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di misura

cautelare, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Avezzano, nei confronti di 10 indagati.

I reati contestati sono, a vario titolo, di concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa aggravata e falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici.

Nei confronti di altri 7 indagati (imprenditori e liberi professionisti) , il GIP ha emesso la misura cautelare della sospensione dall’esercizio delle attività professionali per la durata di mesi 12. Sono in corso perquisizioni presso gli uffici comunali di Capistrello.

L’attività investigativa, che si è sviluppata attraverso specifiche attività tecniche, prove dichiarative ed acquisizioni documentali, ha dato modo di disvelare un quadro d’insieme in cui amministratori pubblici, nominati a garanzia e tutela degli interessi della collettività, hanno piegato la funzione pubblica a meri interessi privati.

In particolare, è stato accertato come il Sindaco del Comune di Capistrello, ed i responsabili dell’aree tecnica ed amministrativa, abbiano agevolato ed indirizzato, in favore di imprenditori e professionisti compiacenti, l’affidamento di diversi lavori pubblici per la progettazione, ristrutturazione e riqualificazione di beni comunali (tra cui il Palazzo Municipale, scuole comunali, riqualificazione viaria ed il cimitero nuovo).