Via Strinella, divieti di sosta straordinari.

«Nei giorni martedì 20 e mercoledì 21 novembre saranno istituiti dei divieti di sosta straordinari nella zona di via Strinella, affinché gli addetti del settore Opere Pubbliche del Comune e dell’ASM possano operare, su mia indicazione e a seguito anche delle tante sollecitazioni ricevute da molti residenti, per il ripristino di alcuni cigli stradali e la pulizia straordinaria di alcune strade.»

A renderlo noto è Giancarlo Della Pelle, Consigliere Comunale di Forza Italia al Comune dell’Aquila.

Si tratta, in particolare, di via Avezzano, via Montorio al Vomano, via Chieti, via Penne, via Lanciano e via Vasto.

L’intervento completerà quanto già effettuato qualche giorno fa nel medesimo quartiere, con gli interventi su via Chiarizia, via Atri, via Teramo e via Cittaducale.

«L’auspicio è che questo tipo di attività straordinaria diventi ordinaria, con una cadenza mensile (tanto per fare un esempio), come accade in ogni città civile e a vocazione turistica che si adopera per migliore la vita dei cittadini e l’accoglienza dei visitatori.» commenta Della Pelle.

«Un grazie al Comando della Polizia Municipale per il supporto logistico, agli addetti delle Opere Pubbliche e dell’ASM che operano sempre con tempestività!»