Verrecchia e Santilli, i nuovi Fratelli d’Italia

Nuove adesioni in Fratelli d’Italia L’Aquila, entrano Massimo Verrecchia, già deputato nella passata legislatura, e Settimio Santilli, sindaco di Celano.

Conferenza stampa questa mattina per la presentazione di due nuovi ingressi in Fratelli d’Italia L’Aquila, alla presenza del coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi, il coordinatore provinciale Pierluigi Biondi e lo stato maggiore del partito, dal senatore Marco Marsilio al cardiochirurgo Massimiliano Foschi, entrambi nella rosa dei papabili per la candidatura alla presidenza della Regione. Presenti anche Luca Ricciuti e Daniele D’Angelo.

A dare il benvenuto alle new entry, il sindaco Biondi, che ha sottolineato il percorso di «valorizzazione del territorio e ascolto delle autonomie locali» che sta affrontando il partito di Giorgia Meloni. «Sono persone che vengono dal lavoro e dalle professioni e possono dare un valore aggiunto al partito». La presentazione, ha precisato Biondi, non è un investimento per eventuali future candidature: «Abbiamo aperto il tavolo di lavoro per il programma e aspettiamo la definizione del candidato presidente che sarà di Fratelli d’Italia, solo dopo lavoreremo alle liste».

Un benvenuto è giunto anche dal coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi: «Ci hanno detto che siamo il partito più piccolo del centrodestra, ma dimostraremo che, rispetto alle politiche, saremo il partito con la maggiore percentuale di crescita. Vogliamo costruire il Partito degli Abruzzesi, rinforzandoci con persone che conoscono il territorio, per quella“fase 2” lanciata da Giorgia Meloni». Per quanto riguarda il vertice regionale di ieri con gli alleati, Sigismondi ha spiegato: «È stato un incontro sul programma e sull’allargamento della coalizione alle sensibilità civiche che vorranno confluire nel centrodestra. Non abbiamo parlato dei candidati alla presidenza, la rosa è quella nota e rimarrà per il tavolo nazionale. Spero che la data del tavolo nazionale giunga in settimana».

A seguire, la parola ai due “nuovi Fratelli”, come ha voluto sottolineare Biondi. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli, ha voluto rimarcare l’importanza di una rappresentanza di sindaci, all’interno del partito, per la vicinanza alle istanze dei cittadini. Da parte sua, Massimo Verdecchia ha espresso apprezzamento nei confronti della “fase 2” in cui è impegnato il partito di FdI, per l’apertura alle altre sensibilità del territorio.

Infine i due potenziali candidati alla presidenza. Foschi ha espresso la voglia di «metter su una squadra che ridia alla politica un valore che sta perdendo, quello di capire le esigenze dei territori e dare risposte concrete», mentre Marsilio si è detto gratificato dall’adesione di personalità di rilievo come quelle di Verdecchia e Santilli.

Nessuna novità per il candidato presidente: si aspetta il tavolo nazionale, al quale – forse – potrebbero partecipare anche i coordinatori regionali. Ma anche questa possibilità è da verificare, prima della convocazione dello stesso tavolo, che dovrebbe arrivare in settimana.