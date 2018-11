Vendrame, nuovo incarico nelle Marche

A Monteprandone, nelle Marche, si parlerà un po’ aquilano: Eugenio Vendrame è il nuovo comandante della Polizia municipale.

Ex comandante e dirigente della Polizia municipale dell’Aquila, nel difficile periodo del post sisma, l’avvocato Eugenio Vendrame dal primo novembre è il nuovo comandante della Polizia municipale di Monteprandone (AP), nelle Marche. L’incarico è stato affidato dal sindaco Stefano Stracci.

Come ricorda lanuovariviera.it, «Vendrame, avvocato, ha 51 anni ed è stato assunto a Monteprandone tramite avviso di mobilità. Proviene dal Comune de L’Aquila dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale nel periodo post sisma 2009 e per i quattro anni successivi. È stato, sempre a L’Aquila, il responsabile della Protezione Civile e, infine, funzionario della Centrale Unica di Committenza. Ha maturato la propria esperienza professionale assumendo ruoli di responsabilità anche presso la Polizia Locale di Bergamo e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. In ragione della sua esperienza e per le sue doti professionali, oltre ai tradizionali compiti connessi al ruolo di Responsabile della Polizia Municipale, Vendrame avrà quale obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale quello di implementare la sicurezza del territorio, da perseguire altresì tramite una migliore organizzazione e direzione del personale».