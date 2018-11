Rugby, le Belve Neroverdi sbranano le Puma

Fine settimana di gioie e dolori per le squadre abruzzesi in campo, tutti i risultati del rugby.

In Serie A femminile bella vittoria in trasferta per le Belve Neroverdi, sul campo delle Puma Bisenzio, espugnato 53-5. Tutti i risultati.

Una vittoria e una sconfitta per il doppio derby campano-abruzzese in Serie B maschile: il Paganica perde di misura sul campo del Napoli Afragola, mentre l’Avezzano batte al Gladioli la Partenope Napoli.

In Serie C gioisce solo il Pescara (vittoria contro il Civita Castellana), mentre perdono Polisportiva Abruzzo e Unione L’Aquila, rispettivamente a Forlì e Viterbo.

In scena oggi anche la quarta giornata del campionato regionale di Serie C, di competenza del comitato umbro, che ha visto Amatori Teramo e Sulmona 1967 vincere con Vecchie Fiamme e Tortoreto.

Rugby, i risultati della domenica ovale, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | VI giornata | 18 novembre, ore 14:30

I Puma Bisenzio – Belve Neroverdi 5-53

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 |VI giornata | 18 novembre, ore 14:30

Napoli Afragola – Polisportiva Paganica 24-21

Avezzano – Partenope Napoli 31-24

Campionato nazionale di Serie C, girone E | VI giornata | 18 novembre, ore 14:30

Forlì – Polisportiva Abruzzo 27-24

Campionato nazionale di Serie C, girone G | VI giornata | 18 novembre, ore 14:30

Pescara – Civita Castellana 22-14

Union Viterbo – Unione L’Aquila 36-10

Campionato regionale di Serie C | IV giornata | 18 novembre, ore 14:30

Vecchie Fiamme – Amatori Teramo 7-39

R. Sulmona 1967 – Rugby Tortoreto 43-19

Coppa Italia Femminile seniores | IV Giornata | Macerata, 18 novembre

Banca Macerata, Rugby Urbino, Rugby Jesi, Dorica Rugby, Amatori Teramo

Campionato territoriale U16, girone A | VI giornata | 18 novembre, ore 11

Polisportiva Paganica – Unione L’Aquila 0-63

Rugby Experience – Avezzano Rugby 59-7

Campionato territoriale U16, girone B | VI giornata | 18 novembre, ore 11

Polisportiva Abruzzo – Rugby Sambuceto7-71

Riposa Adriatica RC

Raggruppamento regionale U14, prima fase | VIII giornata | 17 e 18 novembre

Polisportiva Paganica – Rugby Experience (17 novembre, ore 15:30)

Rugby Sambuceto – Vecchie Fiamme (17 novembre, ore 16)

Pescara Rugby – Polisportiva Abruzzo (18 novembre, ore 10)

Raggruppamento regionale U12, prima fase | VI giornata | Avezzano | 18 novembre, ore 10

Avezzano Rugby, Pescara Rugby, R. Sulmona 1967, Amatori Teramo, Rugby Tetras / Molise Dolphins

Raggruppamento regionale U12, prima fase | VI giornata | Paganica | 18 novembre, ore 10

Rugby Experience (2 squadre), Polisportiva L’Aquila, Rugby Sambuceto, Polisportiva Paganica