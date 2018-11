Code chilometriche sulla statale 80, la marcia delle donne entra a L’Aquila, destinazione Prefettura.

Sono partite da Campotosto per sollecitare la ricostruzione nell’Alto Aterno. Oltre 10 ore a piedi, per protestare contro “l’abbandono” del territorio, con una ricostruzione che non parte. In testa al corteo, il sindaco di Cagnano Amiterno, Iside Di Martino.

Partita domenica alle 8,30, “La Marcia delle Donne per la vita dei nostri Paesi” si è diretta verso Montereale – Cagnano Amiterno e arrivo 17,30 di domenica; questa mattina di nuovo in cammino da località Cermone e arrivo poco fa a L’Aquila, in direzione dell’Ufficio Territoriale del Governo Prefettura dell’Aquila.

L’arrivo del corteo, scortato dalle forze dell’ordine, ha però procurato non pochi disagi alla circolazione stradale. Le auto, infatti, non potendo superare il corteo, si sono incolonnate in file chilometriche che hanno mandato il traffico in tilt. Disagi registrati dal casello L’Aquila Ovest, per diversi chilomentri, da fuori L’Aquila verso il centro.