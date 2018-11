Imprudente, manutenzione e decoro

Imprudente, nuovi interventi di manutenzione e decoro in città.

Emanuele Imprudente, Assessore del Comune dell’Aquila per la Lega, con un post sul suo profilo Facebook ha annunciato gli interventi della Asm su diverse zone dell’Aquila e a ridosso dei tratti di mura civiche: Via Montagnino, via XX Settembre, via Tancredi da Pentima, via Roma, SS 17 bis e non solo.

Imprudente, non solo decoro ma anche manutenzione, arrivano gli interventi sul Fosso di San Giuliano

“Nell’ambito della manutenzione dei fossi demaniali sono iniziati i lavori riguardanti il fosso di San Giuliano” – annuncia l’assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente.

“Si tratta – ha proseguito Imprudente – di interventi di manutenzione straordinaria volti a mitigare gli effetti corrosivi, dovuti al ruscellamento delle acque meteoriche, nel fosso stesso e sulla strada montana che sale verso la chiesa della Madonna Fore. Le opere prevedono in particolare, tra l’altro, il decespugliamento delle scarpate stradali e fluviali, con salvaguardia della rinnovazione arborea a arbustiva naturale, pulizia del terreno e pulitura degli alvei, regolarizzazione del fondo e profilatura delle pareti. Si tratta – ha concluso l’assessore – di lavori necessari per la sicurezza e il decoro urbano, da tempo attesi e sollecitati, cui, unitamente a molte altre questioni irrisolte negli anni, stiamo finalmente dando risposte”.

Manutenzione ordinaria

«Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì scorso invece abbiamo eseguito dei lavori di manutenzione ordinaria in varie zone: Via Montagnino, via XX Settembre, via Tancredi da Pentima, via Roma, SS 17 bis e altre aree su cui l’intervento dei lavoratori dell’ASM e dei lavoratori comunali è ora sotto gli occhi di tutti – prosegue Imprudente -. Ogni tanto facciamo un report della nostra attività, come è giusto e come è buona prassi anche per i cittadini che ci riportano delle segnalazioni o lamentano disagi. Continuiamo a lavorare concretamente per la città.»