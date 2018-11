FdI, le candidature in attesa del tavolo nazionale

In attesa del nome in quota FdI che dovrà rappresentare il centrodestra come candidato alla presidenza della Regione, partono le grandi manovre per la formazione delle liste.

Dopo la mossa di Fabrizio Di Stefano, che ha avanzato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo, fermento nel centrodestra in attesa del tavolo nazionale che deciderà il candidato in quota FdI. Come scrive questa mattina Il Centro, però, al tavolo nazionale hanno chiesto di partecipare anche i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra, in modo da tentare una mediazione che coinvolga anche il territorio, nel caso in cui i tre nomi proposti (Morra, Marsilio, Foschi) non dovessero risultare convincenti e ci sia il bisogno di allargare la rosa.

Nel frattempo, però, FdI si rafforza, con nuove adesioni e nuovi possibili candidati come consiglieri. Tra le nuove adesioni, dopo l’inserimento a livello nazionale come referente sull’Ambiente, quella di Benigno D’Orazio, presidente nazionale di Ambiente e/è vita, che si appresta a ufficializzare l’adesione in una conferenza stampa a Pescara, prevista per giovedì prossimo. Solo dopo si valuterà una eventuale candidatura alle regionali: «Se ne parlerà a tempo debito, – ha spiegato D’Orazio ai microfoni del Capoluogo.it – quando si faranno le liste. Darò una mano a fare le liste per tutto l’Abruzzo, ma soprattutto a sviluppare il programma in materia ambientale e sviluppo sostenibile, materie per cui ritengo di poter dare il mio contributo. Del resto non abbiamo ancora parlato, poi vedremo se sarà il caso di candidarmi, ma è una questione che rientra nell’ambito degli “strumenti”, non degli obiettivi».

Tra gli altri possibili candidati, il primario di Pescara Sabatino Trotta, e come scrive Il Centro «insieme alle adesioni dell’ex parlamentare Massimo Verrecchia e del sindaco di Celano, Settimio Santilli […] Le liste dei candidati di Fdi sono praticamente in dirittura finale. Possiamo fare quindi un quadro molto vicino alla realtà. Partiamo da Chieti, il regno del coordinatore abruzzese del partito, il vastese Etel Sigismondi». A seguire, Antonio Tavani, Rocco Micucci, Maria Rosaria Elia, Marco Di Paolo, Donato Di Fonzo, Carla Zinni e tanti altri. «Stanno invece per sciogliere le proprie riserve i tre consiglieri comunali Guerino Testa, Massimo Pastore e Alfredo Cremonese, anche se solo uno dei tre entrerà nella lista di Fdi».

Questa mattina, inoltre, prevista una conferenza stampa a L’Aquila per ufficializzare nuove adesioni alla presenza del coordinatore Sigismondi e del sindaco Biondi.