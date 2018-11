Autostrade, per il ministero l’A24 non è sicura

Le Autostrade non sono sicure, in Consiglio Comunale il Ministero denuncia la situazione di degrado ma Strada dei Parchi assicura sui viadotti

Le Autostrade A24 e A25, per il Ministero dei Trasporti, non sono sicure. Lo ha ribadito questa mattina l’Ing. Migliorino, durante la seduta del Consiglio Comunale Straordinario dell’Aquila convocato per parlare delle “Criticità strutturali” dei “viadotti Autostrada A/24 e A/25“.

Autostrade, per il Ministero dei Trasporti non sono sicure

L’Ingegner Placido Migliorino, responsabile della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali nel Ministero, lo ha detto senza mezzi termini questa mattina durante il Consiglio Comunale al quale era stato invitato anche il Ministro Toninelli: «L’ho affermato in ogni circostanza – afferma Migliorino del Mit -e l’ho messo anche per iscritto nella corrispondenza di queste ultime settimane, per il Ministero dei Trasporti le Autostrade A24 e A25 non sono sicure. Il documento del 12 Ottobre scorso sullo stato della sicurezza dell’A24 e dell’A25 è abbastanza chiaro, ed è stato discusso con i prefetti abruzzesi.»

Autostrade, la concessionaria Strada dei Parchi le dichiara sicure

Un dichiarazione pesante che stride però con l’intervento di Mauro Fabris, vicepresidente di Strada dei Parchi, che ha rassicurato il Consiglio Comunale spiegando che «Se le autostrade non fossero sicure sarebbero già chiuse» e che «Strada dei Parchi non rimpalla nessuna responsabilità, le autostrade sono sicure» in una condizione normale dello svolgimento del servizio, anche se «in caso di eventi sismici importanti non possiamo dichiarare sicure le nostre autostrade, nonostante abbiano superato tutti gli ultimi terremoti.»

Autostrade, una posizione definitiva non c’è

A conclusione del Consiglio Comunale è stato votato un ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia, e votato all’unanimità da tutto il Consiglio, che invita il Ministero dei Trasporti ed il Governo a definire entro la fine dell’anno il Piano Economico e Finanziario (Pef) per scongiurare un nuovo aumento delle tariffe autostradali sull’A24 e consentire l’intervento sui viadotti che necessitano di manutenzione.

Difficile però capire ora di chi bisogna fidarsi, se del Ministero che denuncia una situazione grave di degrado dei viadotti o del concessionario Strada dei Parchi che rassicura invece sulla sicurezza delle infrastrutture. Speriamo di non doverlo scoprire a danni già avvenuti.