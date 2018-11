Terremoto a Rimini, magnitudo superiore a 4

Terremoto a Rimini, paura da Padova ad Ancona, magnitudo 4

Un terremoto di magnitudo ML 4 è avvenuto nella zona di Santarcangelo di Romagna (RN), il 18-11-2018 alle 13:48:45 ora italiana.

La magnitudo è stata aggiornata ben due volte dagll’Istituto passando da 4.6, come prima stima non confermata, a 4.2 nei minuti successivi, per poi giungere alla stima definitiva di 4.0 intorno alle ore 15:00.

Le coordinate geografiche del sisma sono 44.07, 12.49, con una profondità di 43 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa di terremoto è stata percepita molto bene dalla popolazione, da Padova ad Ancona si leggono su Facebook le segnalazioni dei cittadini che confermano di stare bene. Per ora non sembrano esserci danni.