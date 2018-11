Neve a Campotosto, le foto del paesaggio

Arriva la neve a Campotosto, il lago ed il paese si coprono di bianco

Arriva la neve a 1420 metri sul livello del mare, Campotosto si copre di bianco e si prepara ad affrontare un altro inverno tra i disagi e le macerie di un terremoto che ha lasciato ferite profonde nella comunità del paese dove i giornali non arrivano più, se non grazie ai volontari , e che questa mattina ha visto decine di donne da tutta l’Alta Valle dell’Aterno riunirsi per “La Marcia delle donne per la vita nei nostri paesi“. Un evento che vuole lanciare, non senza polemiche, un segnale chiaro alla politica regionale e nazionale: “Non dimenticateci”.

