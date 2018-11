Migranti e nuove imprese, finanziati otto progetti

Migranti e impresa a L’Aquila, otto imprese finanziate ai richiedenti asilo

Il 20 dicembre a L’Aquila verranno presentate le 8 Imprese costituite da migranti titolari di protezione internazionale, nate all’interno del progetto “Idee da coltivare“. Il progetto, promosso dall’Arci e co-finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, attivato nel Settembre 2017 in collaborazione con 4 Comitati Territoriali Arci, ha sostenuto lo start up di 8 imprese costituite da migranti titolari di protezione internazionale (TPI) nell’ambito dei servizi e dell’agricoltura biologica. Il progetto ha previsto l’offerta di percorsi di potenziamento della conoscenza della lingua italiana e di un pacchetto informativo e di accompagnamento per l’avvio di impresa.

Migranti, quattro le idee imprenditoriali

A L’Aquila, nei mesi di Agosto e Settembre 2018, si è provveduto alla scrittura delle Idee progettuali e dei business plan con il supporto di un consulente del lavoro. Quattro idee imprenditoriali tra le quali, una commissione composta da Arci L’Aquila, CNA, CSA, Camera Commercio e dalla CIA, ne ha selezionate due, un progetto di apicoltura ed uno di coltivazione dei grani antichi, che nei prossimi mesi cercheranno di inserirsi nel difficile mondo del lavoro, puntando su sostenibilità e sulla valorizzazione del territorio.

Migranti e impresa, credito bancario per i nuovi imprenditori

In tutta Italia, 8 le idee imprenditoriali, potenzialmente di successo, che hanno potuto contare su un accompagnamento specifico ed un contributo per l’avvio dell’impresa: le idee d’impresa selezionate hanno partecipato all’ultimo modulo informativo e di accompagnamento alla creazione di impresa. Le idee di impresa selezionate hanno ricevuto un contributo di 10 mila euro, attraverso Banca Etica, per l’avvio dell’attività, l’assistenza e il supporto per l’eventuale accesso al credito bancario (microcredito). Le imprese finanziate infine sono state accompagnate e monitorate durate il primo periodo di attività.