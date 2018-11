Calcio, Cappellacci: “Peccato per i goal subiti”

Nel post Città di L’Aquila-San Benedetto Venere, terminata 7-2, arrivano ai microfoni della stampa i due allenatori. Parla il tecnico rossoblù Roberto Cappellacci.

“Sono soddisfatto per la vittoria e per la prestazione, anche se riusciamo a sporcare queste partite prendendo goal. La partita l’abbiamo fatta, abbiamo creato il necessario per vincere. La squadra sta dimostrando di essere competitiva, anche con le squadre forti”.

Prosegue il tecnico del San Benedetto Venere Paolo Giordani.

“Non era qui che dovevamo venire a fare la nostra partita. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile per assicurarci un posto nei play off. Spero che i ragazzi dell’Aquila facciano un buon percorso di crescita per arrivare in Eccellenza”.

Arrivano anche le parole del portiere rossoblù Lorenzo Cattafesta.

“Stiamo lavorando per arrivare fino alla fine in una certa condizione. Ci stiamo allenando tanto per proseguire il nostro percorso. Mi è dispiaciuto prendere quei due goal, lavoreremo per migliorare. Sono stato il primo ad accettare il progetto dell’Aquila, ho visto tanto entusiasmo. È una città importante, non può stare in Prima Categoria”.