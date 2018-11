Marcia delle donne, il programma del percorso

La marcia delle donne per la vita dei nostri paesi, la manifestazione è confermata ed il Capoluogo.it la seguirà in diretta

Avevamo già raccontato in questo articolo della “Marcia delle donne per la vita dei nostri paesi“, la manifestazione organizzata, principalmente, dal Sindaco di Cagnano Amiterno Iside Di Martino e dall’ex Sindaco di Montereale Lucia Pandolfi. A loro si aggiunge una lista lunghissima fatta di amministratrici, vecchie e nuove, di imprenditrici, di lavoratrici e casalinghe, di mamme e non, che scendono in strada per questa marcia con un unico obiettivo:

“Riprendere il futuro di un territorio che muore, che non passa solo per la ricostruzione materiale, ma anche quella economica. Tantissimi i licenziamenti causati dal blocco della ricostruzione, tantissime le saracinesche abbassate”

La marcia è confermata, anche con il maltempo

Con un post su Facebook sulla pagina del Comune di Cagnano Amiterno, il Sindaco Iside di Martino scrive: «Ringrazio i tanti Sindaci che hanno già aderito all’iniziativa, tutti gli abitanti dei nostri paesi e di quelli vicini che ci raggiungeranno.Invito tutti gli amministratori ad aderire e a condividere il programma di domenica. La manifestazione è confermata anche in caso di pioggia o neve, purché siano garantite le condizioni di sicurezza dell’evento.»

Marcia delle donne, ecco il programma

Domenica 18 novembre alle ore 8,30 avrà luogo il cammino “La Marcia delle Donne per la vita dei nostri Paesi” con inizio in Campotosto secondo le seguenti modalità: ritrovo dei partecipanti nella piazza di Campotosto. Partenza da Campotosto alla ore 8,30 verso Montereale – Cagnano Amiterno e arrivo 17,30 di Domenica 18;

Lunedì 19 Novembre ore 8,00 in località Cermone ritrovo dei partecipanti e partenza con arrivo a L’Aquila, Ufficio Territoriale del Governo Prefettura dell’Aquila, alle ore 12,00; Il termine della manifestazione previsto per le ore 11,30-12 a L’Aquila.