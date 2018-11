SOCCORRI L'ANIMAle

Soccorso veterinario, 1^ giornata di formazione

Arriva a L'Aquila il primo corso di soccorso veterinario. Il Capoluogo ha intervistato Paolo Rencricca, promotore del corso e formatore di OCM (Opetatori Colonna Mobile) di Protezione Civile. Appuntamento per il 25 novembre alle ore 09:00 in via Ulisse Nurzia.