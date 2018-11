Movieplex, i film dal 15 novembre

Dal 16 novembre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 4 nuove proiezioni.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindeelwald

La vicenda di Animali Fantastici: I Crimini di Grindeelwald prende l’avvio nel 1927, alcuni mesi dopo che Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald. Come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire e inizia ad adunare i suoi sostenitori, la maggior parte dei quali ignorano il suo vero obiettivo: far salire i maghi purosangue a capo di tutti gli esseri non magici. Per sventare i piani di Grindelwald, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, che acconsente ad aiutarlo.

Widows

Arriva al cinema il nuovo film diretto da Steve McQueen. Tre criminali vengono uccisi durante una rapina. Le vedove, sotto ricatto dei mandanti, usano i registri per riuscire a portare a termine il colpo che i mariti non erano riusciti a compiere.

Red Zone

Il film esplora il rapporto tra un agente sul campo della CIA e un agente di polizia indonesiano obbligati a lavorare insieme mentre affrontano un caso di violenta ed estrema corruzione politica.

Con Mark Wahlberg!

Cosa fai a Capodanno?

In uno sperduto chalet si festeggerà il capodanno in un modo particolare: i padroni di casa hanno deciso di organizzare un’orgia l’avvento del nuovo anno ma tutto non andra’ come previsto.

Con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Riccardo Scamarcio e Isabella Ferrari!