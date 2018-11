Ginecologia, Mascaretti subentra a Carta

Giulio Mascaretti, professore associato di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, a capo della UOC di Ginecologia del San Salvatore.

A quanto apprende Il Capoluogo, sarebbe stato scelto infatti lui per subentrare al professor Carta, che ha comunicato di aver lasciato l’incarico esattamente un mese fa.

Il professor Mascaretti si è ristabilito da poco nel centro dell’Aquila, in via Garibaldi, con il suo nuovo studio: un anno fa l’apertura, in veste di responsabile organizzativo, di un centro specializzato in procreazione assistita sempre in città.

Mascaretti subentra a Carta, dimessosi un mese fa e dopo quaranta anni di attività per problemi di salute: era stato lui stesso a comunicarlo tramite un post su Facebook.

“Purtroppo da un anno circa sono stato colpito da una malattia più grande e forte di me che mi sta indebolendo progressivamente e mi costringe a prendere la decisione di ritirarmi anticipatamente dall’attività lavorativa sia assistenziale che accademica”

scriveva l’ex direttore della UOC di Ginecologia e Ostetricia del San Salvatore.