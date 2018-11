Campionati Nazionali Universitari, via libera

Campionati universitari, arriva il via libera

I vertici del Centro universitario sportivo italiano (Cusi), hanno effettuato i sopralluoghi negli impianti sportivi aquilani, dando un parere positivo sulle strutture e contestualmente il via libera ufficiale all’organizzazione dei Campionati nazionali universitari (Cnu), evento sportivo che si svolgerà dal 18 al 26 maggio 2019 nel capoluogo abruzzese e che accenderà sulla città i riflettori nazionali ed internazionali.

Campionati universitari, il Palapattinaggio sarà pronto

«Per l’occasione, il Comune dell’Aquila ci ha assicurato che sarà pronto ed utilizzabile anche il Palapattinaggio di viale Ovidio» Ad annunciarlo è il presidente del Centro universitario sportivo (Cus) dell’Aquila, Francesco Bizzarri, che, dopo aver ufficializzato la data nel corso di un incontro che si è tenuto mercoledì scorso nel capoluogo, ha accompagnato il segretario generale del Cusi, Antonio Dima, il vice presidente, Gianni Ippolito, e il presidente della commissione tecnica, Mauro Nasciuti, a visitare le strutture che ospiteranno i Campionati.

«Territorio, sport, cultura e inclusione saranno le parole chiave della manifestazione che porterà all’Aquila oltre 3 mila atleti da tutt’Italia pronti a sfidarsi nelle varie discipline sportive – ha detto Bizzarri – bene il calcio d’inizio, adesso dobbiamo metterci a lavoro in modo da arrivare pronti a maggio. Faremo da apripista alle Universiadi, manifestazione mondiale a cui partecipano atleti da tutto il mondo e avremo ancor di più gli occhi addosso delle altre nazioni. Ci saranno delegazioni internazionali che saranno in città e per noi sarà un’occasione unica per mostrare le capacità del capoluogo abruzzese».

Per i Cnu, con lo scopo di coadiuvare l’organizzazione del settore atletica, sarà all’Aquila Laurent Denis Ottoz, ex ostacolista italiano, detentore della miglior prestazione mondiale nella disciplina non olimpica dei 200 metri ostacoli.

Campionati universitari, oltre 3 mila atleti

Sono 18 le discipline in cui si sfideranno gli oltre 3 mila atleti provenienti da tutt’Italia: pugilato, taekwondo, judo, karate, pallavolo femminile e maschile, tennis, calcio a cinque maschile e calcio a undici, rugby a sette, scherma, tiro a segno, pallacanestro, atletica, golf, lotta, pattinaggio e target sprint.

Tra quelle opzionali, poi, “si sta valutando se aggiungere arrampicata, footgolf e crossfit, due realtà che negli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale su tutto il territorio”, ha spiegato il presidente del Cus dell’Aquila.

L’appuntamento dei giorni scorsi è stato un momento per incontrare i delegati delle Federazioni sportive abruzzesi e fare il punto sulla disponibilità e la regolarità dell’impiantistica.

Nasciuti, considerato un “veterano dei Campionati”, avendo vissuto in prima persona 52 edizioni consecutive di questa manifestazione sportiva, ha parlato di “un’esperienza che ti lascia molto nel cuore, fatta di collaborazione, di sport e di inclusione. Poi sotto il profilo sportivo parliamo di un altissimo livello nazionale e quindi anche uno spettacolo da vedere per il pubblico”.

La professoressa Maria Giulia Vinciguerra, presidente del Consiglio d’area didattica del Corso di laurea in Scienze Motorie, con delega allo Sport, ha assicurato «la massima disponibilità, impegno e collaborazione da parte dell’Università dell’Aquila, che affiancherà l’organizzazione di questo evento in un’ottica di crescita e rilancio della città».

Gli studenti universitari del capoluogo abruzzese, infatti, faranno parte dello staff organizzativo e “per loro sarà un’occasione importante: fare un tirocinio partecipando in prima persona a una manifestazione così importante sicuramente non è un’esperienza che si vive tutti i giorni, inoltre l’Università ha messo a disposizione dei ragazzi alcuni crediti, che possono aiutarli nel percorso di studi”, ha concluso.