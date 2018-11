Asili nido: aperte le iscrizioni per i posti eventualmente disponibili dal primo gennaio.

L’ufficio per il Diritto allo studio rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’ammissione alla frequenza negli asili nido comunali e in quelli privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il Comune dell’Aquila, per i posti che eventualmente si renderanno disponibili dal 1 gennaio al 30 giugno 2019.

Le domande di iscrizione devono essere formulate esclusivamente sugli appositi moduli reperibili, insieme con l’avviso, presso lo Sportello Unificato sito al piano terra della sede Municipale di Viale Aldo Moro, n. 30, oppure nella sezione “Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”, del sito internet istituzionale dell’Ente Locale, accessibile a questo indirizzo.

Le domande possono essere presentate a mano o per raccomandata, con le modalità indicate nell’avviso.

La scadenza della presentazione delle richieste è fissata al 15 dicembre 2018.