Vittime della Strada, prevenzione e sicurezza

Vittime della Strada, la terza Domenica di Novembre sarà Giornata della memoria

Si terrà Venerdì 16 Novembre il seminario “Sicurezza sulla Strada Giusta“, organizzato dalla Polizia Stradale e dall’INAIL. La giornata di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali è dedicata in particolar modo agli utenti professionali della strada. In Abruzzo quasi il 45% delle morti sul lavoro è causata da incidenti stradali sia in occasione di lavoro che in itinere.

“Con questo seminario – scrive Paolo Cestra, Dirigente della Polizia Stradale e Presidente del Network delle Polizie Stradali Europee, – vogliamo aiutare a maturare una maggior consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e dell’incidentalità grave sulle strade europee ed italiane, oggi in aumento e il seminario vuole richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della diminuzione del 50% delle vittime della strada entro il 2020, con particolare riguardo alle categorie maggiormente vulnerabili.”

Il seminario si svolgerà nalla mattinata del 16 Novembre nei locali di Via Strinella 88, in fondo all’articolo il programma dei lavori.

Vittime della strada, anche la Prefettura si mobilita

Sarà la terza domenica di Novembre la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, con un’attenzione specifica ai giovani cui sono rivolte, annuncia la Prefettura dell’Aquila con un comunicato stampa «le iniziative per sensibilizzarli sul valore della vita umana e sulla gravità delle limitazioni che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada» e dall’uso di alcool e stupefacenti.

La Prefettura incontra gli studenti

Ci saranno diversi incontri con gli studenti organizzati dalla Prefettura dell’Aquila, la Provincia e l’Ufficio Scolastico Regionale con la partecipazione delle Polizie Locali, dei Vigili del Fuoco e del 118. Questi incontri si svolgeranno Sabato 17 Novembre 2018 presso alcune scuole dell’Aquila, di Avezzano, di Sulmona e di Castel Di Sangro.