CRONACA

San Giacomo, narcotizzata e derubata

Ennesimo furto avvenuto di notte a San Giacomo, il nono per la precisione. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 novembre in via Francesco Jovine. I ladri si sono introdotti nell'abitazione, hanno narcotizzato la donna all'interno della casa e hanno rubato soldi e oggetti vari.