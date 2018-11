Di Stefano Presidente, nascono i comitati civici

Di Stefano Presidente, nascono i primi 100 comitati civici a sostegno.

Di Stefano Presidente della Regione Abruzzo, con una iniziativa partita sui social e promossa da un gruppo di cittadini e amministratori è stata lanciata in Abruzzo l’iniziativa per creare i “Comitati Civici Di Stefano Presidente ” che ha portato ad oggi alla formazione ufficiale di oltre 100 Comitati sparsi in quasi tutta la regione. I Comitati sono già presenti a Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo ve ne sono altri nati a Avezzano, Scafa, Francavilla, Lanciano, Fossacesia, Tollo, Torre de Passeri, San Buono, Ortona, San Valentino, Tagliacozzo, Pescasseroli, Rosciano, Manoppello, Casoli, Magliano, tutte località evidenziate perché addirittura sedi di più di un Comitato.

La campagna elettorale è iniziata

Dopo l’annuncio dell’inizio della propria campagna elettorale (clicca qui), Fabrizio Di Stefano ha aperto ufficialmente la propria corsa per la Regione con una conferenza a stampa a L’Aquila, che il Capoluogo.it ha seguito (clicca qui).

Comitati civici pronti per il 10 Febbraio

A darne notizia sono gli stessi promotori dell’iniziativa diffondendo il testo sul quale si stanno raccogliendo le adesioni :

“Il 10 febbraio finalmente potremo scegliere attraverso il voto, il nuovo Presidente dell’Abruzzo e il Governo della nostra Regione. In vista di questo appuntamento fondamentale, molti partiti e forze politiche non sembrano interessati a definire proposte basate sui programmi e sono invece concentrati esclusivamente sulla individuazione di un nome in un dibattito autoreferenziale.”

I comitati scelgono Di Stefano

“Non c’è dubbio che la scelta del futuro Presidente sia elemento importante per le elezioni regionali, ma l’impressione è che tutto il resto passi in secondo piano. Noi riteniamo che il candidato Presidente invece debba essere individuato tenendo a mente le peculiarità dell’Abruzzo, il grave contesto di crisi che vive la nostra, il mutato quadro politico e i segnali che in tal senso dalle ultime elezioni politiche sono emersi, il fermento nuovo e positivo che proviene dal mondo civico, dalla società, dal mondo del lavoro, dagli amministratori locali. Occorre, a nostro parere, indicare un Presidente che non solo abbia bene a mente questi elementi ma che davvero conosca la realtà abruzzese in ogni suo aspetto vivendola di persona da tempo: un Presidente che attraverso il dialogo con le persone abbia sviluppato idee, progetti, un programma concreto e realizzabile da eseguire un minuto dopo la chiusura delle urne elettorali. Per queste ragioni vogliamo rompere gli indugi e schierarci apertamente, consapevoli che il destino dell’Abruzzo è davvero nelle nostre mani e non deve invece essere influenzato da scelte di pochi e calate dall’alto. Vogliamo quindi essere promotori dei COMITATI CIVICI PER FABRIZIO DI STEFANO PRESIDENTE per contribuire ad indicare un candidato Presidente che a nostro giudizio ha le caratteristiche giuste per fare tutto ciò e guidare la Regione Abruzzo forte della sua esperienza, coerenza e capacità, portando anche un significativo contributo elettorale oggi determinante per il successo della coalizione. Chiediamo alle donne e agli uomini d’Abruzzo quindi di farsi promotori in ciascuna singola realtà di un “Comitato Civico per Di Stefano Presidente“, affinché il dibattito di queste ore sia indirizzato senza altre perdite di tempo verso tale scelta”.

Come aderire ai comitati per Fabrizio Di Stefano

I recapiti per entrare in contatto e per aderire ai Comitati Civici Di Stefano Presidente, ricordano infine i promotori, sono i seguenti : attraverso FB alla pagina “Comitati Civici Di Stefano Presidente” oppure inviando un messaggio Whatsapp al 3392005015 o scrivendo una mail a fdspresidente@gmail.com