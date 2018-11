Bus Tiburtina, spunta il piano B

Tiburtina, non tutto è perduto.

Nel corso di una seduta della commissione Mobilità di Roma Capitale si è appreso infatti che l’autostazione Anagnina sarà pronta a settembre 2019, ma si lavora per trovare anche aree nel piazzale Est di Tiburtina, verso Pietralata.

Una apertura significativa, che pare aprire al dialogo dopo le vibranti proteste di questi giorni e, da ultimo, la manifestazione di lunedì proprio a piazzale Marconi.

Al lavoro per trovare aree nel piazzale est di Tiburtina, Anagnina pronta a settembre 2019

“Tra tempi di progettazione, di realizzazione e bando l’autostazione Anagnina sarà pronta a settembre 2019” ha riferito l’assessore alla Città in Movimento di Roma Linda Meleo durante la seduta della commissione Mobilità.

“Nel frattempo stiamo lavorando per individuare aree nel piazzale est per realizzare la nuova autostazione Tiburtina. Vogliamo assicurare il minor disagio possibile ai cittadini di Abruzzo e Marche. Dunque, miriamo a riorganizzare alcune linee su Anagnina e, contemporaneamente, a evitare disagi per le popolazioni coinvolte“.

Tiburtina, la querelle con Tibus: “Roma in ostaggio”

La società Tibus gestisce l’autostazione di Tiburtina “in modo abusivo e Roma, attualmente, ne è ostaggio. Se sgomberassimo la struttura senza un accordo con il gestore, che non collabora, significherebbe interrompere il servizio”

I tecnici del dipartimento Mobilità del Comune di Roma, intervenendo in commissione capitolina Mobilità, non hanno usato mezze misure per definire ciò che sta succedendo con l’autostazione di Tiburtina dalla quale, ogni giorno, si muovono 600 corse di bus che collegano principalmente Abruzzo e Lazio ma che servono anche le Marche fino ad arrivare ad altre Nazioni.

“Dobbiamo raggiungere il duplice obiettivo di ripristinare la legalità attraverso la concessione del servizio con una gara e quello di non interrompere gli spostamenti” sottolinea l’assessore.

Una soluzione – lo spostamento da Tiburtina ad Anagnina del terminal bus – che non piace alla presidente del VII municipio Monica Lozzi che, in disaccordo con la scelta della sua stessa maggioranza, è sicura che “Anagnina non potrebbe sopportare quel carico se già non sopporta quello normale della metropolitana“. Concorda il presidente del gruppo capitolino di Fdi Andrea De Priamo che propone di “sospendere la delibera di giunta mentre si cerca la soluzione più giusta”. Certamente, “convocheremo un tavolo con Tibus per vedere di trovare una convergenza”, ha spiegato Meleo.

In ogni caso, in futuro il piazzale ovest della stazione Tiburtina non ospiterà più l’autostazione che, in maniera definitiva dovrebbe essere realizzata nella parte est, verso Pietralata.