Torta rustica con bieta, crescenza, speck e castagne

Per i Pasticci di Ale una delizia autunnale al sapore di castagne.



Ingredienti:

– pasta sfoglia

– bieta

– crescenza

– castagne

– speck

– sale q.b.

– olio q.b.

– aglio q.b.



Pulire accuratamente la bieta, eliminando le coste troppo grosse. Quindi, sbollentare in acqua bollente salata per 5 minuti, strizzare per bene ultimando la cottura in padella con olio ed aglio. Poi, aggiustare di sale. Unire ad un po’ di crescenza ed porre il composto su una base rettangolare di pasta sfoglia. Al di sopra porre lo speck in fiammiferi ed informare a 180 gradi, con un po’ di carta stagnola all’inizio per evitare che lo speck si secchi troppo. Infine aggiungere delle castagne cotte a vapore…et voilà…pronta da mangiare.

Davvero buona e ricca di sapore.

LINK: https://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/11/torta-rustica-con-bieta-crescenza-speck.html?view=flipcard