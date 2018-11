L’Aquila avrà un nuovo cinema a Monticchio

Un nuovo cinema aprirà a Monticchio, dall’idea di Manuele Morgese

E’ prevista per le 19.00 di domani, 15 novembre, l’inaugurazione dello Zeta Cinema, realizzato negli spazi rinnovati del Gran Teatro Zeta. Il nuovo spazio, quindi, sarà sia un Teatro che un Cinema, e darà il via alla stagione con l’anteprima de “Il Vizio della Speranza” di Edoardo De Angelis con Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio e Marcello Romolo.

Cinema di qualità

E’ un cinema di qualità il film “Il Vizio della Speranza“, pellicola dal forte valore simbolico fin dal titolo, vincitore del Premio del Pubblico alla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e al Tokio International Film Festival con due preziosi riconoscimenti: il premio come miglior regia e miglior attrice a Pina Turco e prodotto da Tramp Limited, O’Groove e Medusa Film, che lo distribuisce in sala, racconta una storia di lotta quotidiana e di speranza in un territorio ricco di umanità ma difficile: temi che in una città come L’Aquila risuonano atuali e importanti ancora più che altrove.

Cinema per la rinascita culturale

In linea con la proposta artistica dello stesso Manuele Morgese, direttore artistico di Teatrozeta, lo Zeta Cinema sarà gestito da Cineventi, società specializzata in gestione di eventi cinematografici, con la direzione di Remigio Truocchio e offrirà una programmazione di qualità, proponendo alla comunità aquilana a dieci anni dal terremoto una nuova opportunità di crescita e rinascita culturale.