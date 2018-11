Niente acqua in centro il 14 novembre, le zone

Niente acqua in centro il 14 Novembre, orari e zone.

La Gran Sasso Acqua ci informa che nella giornata di MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2018, salvo imprevisti, nella fascia oraria tra le ore 14.00 e le ore 17.00, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione dei sotto servizi, in una vasta area comprendente:

VIA NAVELLI, VIA PAGANICA, VIA BOMINACO, VIA ACCURSIO, VIA COLLEPIETRO, VIA MAZZINI, CORSO VITTORIO EMENUELE (TRATTO 4 CANTONI-VIA MAZZINI), potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura di acqua corrente.