Esercito, arriva il nuovo colonnello per gli alpini

Esercito, cambio al vertice del 9° Reggimento Alpini, arriva il Colonnello Sandri.

Esercito cambio al comando del 9° Reggimento Alpini, questa mattina nella caserma “G.Pasquali” di L’Aquila il Colonnello Paolo Sandri, Ufficiale di grande esperienza in Italia e all’estero, è arrivato dallo Stato Maggiore della Difesa, è subentrato al parigrado Marco Iovinelli. La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Brigata Alpina “Taurinense” e delle autorità civili e militari della Provincia.

Esercito, dopo due anni Iovinelli cede il comando

Il Colonnello Iovinelli cede il comando dopo due anni di intense attività che hanno visto il 9° Alpini impegnato nell’addestramento di specialità, cui è seguito l’impiego in Libia nel secondo semestre del 2017 unitamente all’impegno in “Strade Sicure” dove, attualmente, il reggimento opera con oltre 400 alpini in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia nella città di Roma e prossimamente nelle zone colpite dal sisma in centro Italia.

Esercito, il nuovo Colonnello trova un’unità solida

Il Colonnello Iovinelli lascia nelle mani del Colonnello Sandri un’unità alpina solida e coesa, composta da personale addestrato, di forte tempra e di provata esperienza, maturata in territorio nazionale e internazionale. Il Comandante uscente ha ricordato, inoltre, il forte legame tra gli alpini del 9° e L’Aquila, storicamente connotato da sinergia e senso identitario.