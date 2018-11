Contromano per chilometri, panico sull’A24

Contromano per dieci chilometri, un anziano ha seminato il panico sull’A24

Dopo pochi minuti dalla mezzanotte, nella notte tra il 12 e il 13 Novembre, un uomo in stato confusionale ha imboccato contromano l’autostrada in direzione Roma, percorrendo da Settecamini fino a Pittaluga. Come si vede nel video caricato da Strada dei Parchi (clicca qui per vederlo), l’auto costeggia il guardrail rischiando di tamponare le auto che procedevano nel senso di marcia.

Contromano per chilometri, paura in strada

L’anziano, che si è accorto dell’errore e ha percorso il tratto di strada a pochi centimetri dal guardrail che separa le carreggiate, ha provato ad avvisare gli automobilisti lampeggiando e tenendo accesa la freccia destra. In questi casi si suggerisce di rimanere fermi e di accendere le quattro frecce. Tutto il contrario del comportamento che ha messo in atto l’anziano signore che, evidentemente confuso, ha messo in pericolo decine di auto.

Contromano, rapido l’intervento della polizia stradale

La polizia stradale è intervenuta fulmineamente, intercettando l’auto contromano e bloccandola sotto la galleria Pittalunga. Per l’uomo adesso potrebbe scattare il ritiro della patente.