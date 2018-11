Demolizioni in corso lungo via XX Settembre, traffico in tilt.

Durerà dieci giorni la chiusura di Via XX Settembre per la demolizione dei tre edifici della ex Banca del Fucino, ex Inpdap e Sacra famiglia, come aveva anticipato qualche giorno fa Il Capoluogo.

La chiusura da stamattina sta già causando notevoli problemi al traffico, vista l’importanza strategica dell’arteria: lunghe file lungo viale Corrado IV, viale della Croce Rossa e strade limitrofe.

In particolare, via XX Settembre è chiusa nei tratti compresi tra l’incrocio con via delle Bone Novelle e quello con largo Corsica e via Baldassarre Nardis, nonché tra gli incroci con via Sant’Andrea e via Campo di Fossa. Pertanto, non sarà possibile percorrere via XX Settembre, in quell’arco di tempo, se si vuole raggiungere la Villa comunale da palazzo di giustizia o viceversa.

Nel tratto fruibile della strada in questione, sarà possibile svoltare, ad esempio, lungo via Fontesecco e via Persichetti, laddove sia consentito e il transito non sia vietato per altre ragioni.

Via delle Bone Novelle sarà chiusa dal 14 al 22 novembre nel tratto compreso tra via XX settembre e via Baldassarre Nardis, mentre quest’ultima sarà interdetta dal 12 al 22 novembre.

