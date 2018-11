Prima categoria, bene L’Aquila e San Francesco: i risultati

Nona giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Nello scontro al vertice, il Città di L’Aquila vince in trasferta a Celano per 3 a 0. Nell’anticipo, San Francesco calcio stende il Barrea con 5 gol. Genzano vittorioso contro il Pratola, Pizzoli ne segna 4 al Real Carsoli, Fossa non riesce a superare il Bugnara in casa. Pari per il Villa Sant’Angelo, Cesaproba sconfitto di misura in casa.

Ecco tutti i risultati della nona giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

SAN FRANCESCO CALCIO 5 – 2 BARREA

CELANO 0 – 3 CITTÀ DI L’AQUILA

CESAPROBA CALCIO 0 – 1 SAN PELINO

GENZANO 4 – 0 VIRTUS PRATOLA CALCIO

PLUS ULTRA 2 – 1 ATLETICO CIVITELLA ROVETO

REAL CARSOLI 1 – 4 PIZZOLI

SAN BENEDETTO VENERE 4 – 0 TAGLIACOZZO

VALLE ATERNO FOSSA 1 – 2 FEDERLIBERTAS BUGNARA

VILLA SAN SEBASTIANO 1 – 1 VILLA SANTANGELO