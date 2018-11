Paganica rugby vittorioso contro la Capitolina

Paganica vince in casa 44 a 10 contro la Capitolina.

Splendida partita allo “Iovenitti” di Paganica da parte di entrambe le squadre.

Non era facile per i rossoneri scrollarsi di dosso i fantasmi della partita a Messina ma i ragazzi di coach Rotellini sono entrati in campo con la determinazione di portare a casa l’intero bottino. Il Paganica va in meta nei primissimi minuti e riesce a contenere il ritorno dei romani con una difesa a dir poco impeccabile. I rossoneri quando riescono a fare un possesso di qualità sono efficaci nel costruire e finalizzare le azioni di meta. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 20 a 3.

All’inizio del secondo tempo i padroni di casa cominciano a macinare un gioco veloce e concreto e finalizzano con altre due mete e tre calci piazzati. Nello stesso tempo continuano ad avere una difesa coriacea inibendo le azioni della Capitolina.

La partita si chiude con un’ultima meta dei rossoneri del Paganica con un coast to coast e un punteggio di 44 a 10.

Il coach Rotellini: “Mi aspettavo una grande risposta da parte dei ragazzi dopo l’ingiusta sconfitta di Messina. Hanno reagito con orgoglio e determinazione come una grande squadra e soprattutto con la consapevolezza di affrontare degli avversari sicuramente di alto livello per il nostro campionato. Voglio fare i complimenti alla Capitolina per aver giocato una partita a viso aperto facendo sì che si vedesse un bel rugby. Domenica prossima ci aspetta una partita impegnativa ma noi andiamo a Napoli con la convinzione di non essere inferiori a nessuno. Siamo orgogliosi di aver portato allo “Iovenitti” un grande pubblico che vogliamo sia esempio di sportività e rispetti in ogni occasione gli avversari e l’arbitro. Stiamo crescendo ma il nostro obiettivo è di crescere a 360°”.

(foto Spimpolo)