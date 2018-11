Inps ritorna in Corso Federico II

Gli uffici dell’ Inps dell’Aquila stanno per tornare nella storica sede di Corso Federico II.

Sono stati avviati in questi giorni i lavori di trasloco della Direzione regionale INPS Abruzzo e della Direzione provinciale dell’Aquila nell’edificio di Via dei Giardini, ristrutturato dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Gli uffici delle due Direzioni opereranno entro pochi giorni nello stesso stabile sito nel centro dell’Aquila, all’inizio di Corso Federico II, contribuendo così a dare alla città un ulteriore e tangibile segnale di rinascita.

Per le necessarie operazioni di trasloco, gli sportelli della Direzione provinciale dell’Aquila rimarranno chiusi al pubblico da mercoledì 21 a venerdì 23 novembre, per riaprire lunedì 26 novembre in via dei Giardini.

La novità, in questo caso, è l’accorpamento degli uffici regionali e provinciali.