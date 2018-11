AIRC, un sabato diverso per i volontari

Un sabato diverso per i volontari Airc che per tutta la giornata del 10 Novembre hanno venduto i “cioccolatini per la ricerca”

Per i volontari dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Sabato 10 Novembre è stato un Sabato “diverso“. Si sono divisi per turni e in tutta la giornata hanno venduto i “cioccolatini della ricerca“.

Solo pochi giorni fa un gruppo di rappresentanza dei volontari aquilani è stato invitato al Quirinale, per l’annuale manifestazione di ringraziamento del Presidente della Repubblica per il servizio che l’AIRC svolge su tutto il territorio nazionale ogni anno.

AIRC, il senso del volontariato

“Essere una volontariata AIRC mi da speranza – ha dichiarato Marta ai microfoni del Capoluogo – mi fa sentire l’umanità nelle persone, mi fa credere in una ricerca simbolo di altruismo”.

“Ho conosciuto l’AIRC per gioco – ci spiega Alessia -, perché un giorno di volontariato significava un’assenza giustificata a scuola. Ho scoperto, poi, una grande esperienza di condivisione e di amicizia. Ora ho la certezza che dando poco, con il sorriso, posso fare molto per tante persone che soffrono. Questo è il volontariato per l’AIRC”.