Serie C, Domenica 11 novembre il Nuovo Basket Aquilano ospita il Campli al PalaAngeli.

Reduce dal convincente successo esterno ottenuto sul campo del Chieti Basket, il Nuovo Basket Aquilano riceve domenica 11 al PalaAngeli, palla a due alle ore 18:00, la Nova Campli, in una sfida che può lanciare i giovani di coach Stama all’inseguimento della capolista Vasto, in un Campionato di serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise ed Umbria quest’anno davvero di notevole livello tecnico ed organizzativo.

È atteso come sempre il grande pubblico di appassionati sportivi cittadini nell’impianto di Sant’Elia, per un incontro che presenta numerose insidie, con in campo una formazione ospite esperta e con alcuni elementi in grado di mettere in difficoltà gli aquilani per caratteristiche tecniche ed atletiche.

Per la società di Roberto e Paolo Nardecchia continuano intanto ad arrivare soddisfazioni dal Settore Giovanile, in settimana in campo già in 5 campionati tra maschili e femminili, con l’Under 18, l’Under 16 e l’Under 15 al comando nei loro tornei d’Eccellenza Abruzzo, a conferma della bontà del lavoro che da anni è impostato con uno staff di allenatori, istruttori e preparatori atletici di livello assoluto, che pone il Nuovo Basket Aquilano alla ribalta non solo regionale per la cura del vivaio e che fornisce ad un numero sempre maggiori di ragazzi la possibilità di poter giocare in Campionati di primo livello giovanile e di esordire nel torneo seniores di Serie C.